Diocesi: Savona, domenica 22 ottobre pranzo benefico per gli insegnanti ed educatori centroafricani

Domenica 22 ottobre dalle ore 12.30 nella Sala “San Pietro” dell’omonima parrocchia in via Untoria 6, nel centro storico di Savona, avrà luogo un pranzo benefico di raccolta fondi per il progetto educativo di formazione “Dal gioco alla vita”. L’iniziativa – fa sapere la diocesi – è organizzata dall’associazione di volontariato Savona nel Cuore dell’Africa per gli insegnanti ed educatori sportivi della Repubblica Centrafricana. L’adesione è ad offerta libera e su prenotazione entro il 18 ottobre contattando Anna Maria al numero di cellulare 3477443699 o Patrizia al 3492637328.