Tv2000: “Quel sabato nero”, il 16 ottobre in onda un documentario a 80 anni dal rastrellamento del ghetto di Roma

A 80 anni dal rastrellamento del ghetto di Roma da parte delle forze naziste si ricordano i tragici eventi con riprese sui luoghi e interviste. Su Tv2000, lunedì 16 ottobre, alle 23.20, va in onda il documentario ‘Quel sabato nero’ di Stefano Gabriele e Fausta Speranza. Parlano i cinque componenti sopravvissuti della famiglia ebrea salvata da cattolici, in particolare da Cencelli allora stretto collaboratore di Pio XII. Lo racconta in prima persona il figlio.

Inoltre, intervengono tre storici (Matteo Luigi Napolitano, Andrea Ciampani, Daniele De Luca) per commentare gli ultimi studi effettuati dopo l’apertura nel 2020 alla consultazione degli studiosi della parte di Archivio Apostolico Vaticano relativa al pontificato di Papa Pio XII