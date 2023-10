Balcani Occidentali: visita della presidente Von der Leyen a Tirana e vertice del “processo di Berlino”, verso un nuovo piano di crescita

Il processo di adesione dell’Albania all’Ue sarà il tema al centro del viaggio che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen compirà domenica 15 e lunedì 16 ottobre a Tirana, dove incontrerà il presidente Bajram Begaj e il primo ministro, Edi Rama. Per la prima volta, lunedì si terrà nella capitale albanese il vertice del “processo di Berlino”, meccanismo di cooperazione in vista dell’allargamento Ue ai Balcani occidentali, avviato nel 2014. I capi di Stato e di governo di Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia discuteranno il “nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali” a cui la Commissione sta lavorando, , dice una nota da Bruxelles, affinché i cittadini di questa regione possano già adesso sentire “alcuni dei benefici dell’adesione all’Ue”, attraverso l’integrazione nel mercato unico, nella cooperazione economica regionale, nell’accelerazione delle riforme fondamentali e nell’aumento del sostegno finanziario. Il nuovo piano infatti integrerà il sostegno già fornito con il piano economico e di investimenti da 30 miliardi di euro del 2020, che ha mobilitato finora 16 miliardi di euro di investimenti per progetti faro.