Diocesi: Udine, al via il percorso “MagiC” per pre-adolescenti. Stasera la presentazione al Centro Paolino d’Aquileia

Torna la “MagicAvventura”, itinerario formativo a tappe proposto dalla Pastorale giovanile diocesana di Udine ai gruppi di pre-adolescenti delle parrocchie e delle collaborazioni pastorali. La “MagicAvventura” nasce dagli spunti della catechesi e permette ai ragazzi di stare insieme, creando nuove relazioni per fare un’esperienza concreta di Chiesa.

La “MagicAvventura” 2023-2024, intitolata “MagiC», accompagnerà i ragazzi alla scoperta di “C”. All’inizio essi cercheranno i “semi di Dio” nascosti nelle comunità a partire dalle collaborazioni pastorali (prima tappa), per allargarsi poi al mondo (seconda tappa). Curando e approfondendo le relazioni, saranno invitati a guardare tutti con lo sguardo di Gesù (terza tappa). Con la consapevolezza della bellezza del vissuto, infine, saranno chiamati a trovare il coraggio di tuffarsi nella vita per essere seme fecondo (quarta tappa).

In tutto questo non mancheranno alcuni momenti diocesani di incontro, compresa la preghiera d’Avvento con l’arcivescovo Bruno mazzocato (3 dicembre 2023), un nuovo incontro diocesano (18 febbraio 2024) e la Festa diocesana dei ragazzi di Lignano (21 aprile 2024).

L’iscrizione è gratuita e va effettuata sul sito www.pgudine.it entro il 31 ottobrea cura di un responsabile maggiorenne, che sarà l’interlocutore tra il gruppo e l’Ufficio di Pastorale giovanile. L’iscrizione vale per il gruppo, non per i singoli ragazzi.

Oggi, venerdì 13 ottobre, alle 20.30, il Centro Paolino d’Aquileia (Udine, via Treppo n. 5/B) ospiterà la presentazione del percorso “MagiC” per i catechisti e animatori coordinatori dei gruppi. In questa occasione ci sarà la consegna del materiale per le prime due tappe del percorso.