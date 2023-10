Parlamento europeo: nuova sessione plenaria, tra i temi Hamas, sanzioni alla Russia, aiuti all’Ucraina per la ricostruzione

Settimana di sessione plenaria per il Parlamento europeo, quella che si apre lunedì 16 ottobre prossimo a Strasburgo. Gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele saranno l’oggetto del confronto tra deputati, Consiglio e Commissione, anche alla luce del viaggio delle presidenti di Parlamento e Commissione in Israele, in vista di una risoluzione che sarà votata giovedì. Tra i temi di discussione con la Commissione e il Consiglio anche il vertice Ue di fine ottobre, una valutazione sull’efficacia delle sanzioni Ue contro la Russia, le misure per rispondere all’aumento di contenuti violenti, terroristici e falsi sui social media. L’Ucraina sarà l’oggetto di una discussione e di un voto dell’eurocamera su un pacchetto di aiuti di 50 miliardi di euro per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina dal 2024 al 2027. Si attende inoltre in questa sessione, che termina giovedì 19 ottobre, l’approvazione da parte del Parlamento della sua posizione su una proposta legislativa che mira a rendere più efficace la lotta contro la tratta di esseri umani. Arriva sui banchi degli eurodeputati anche l’Iniziativa dei cittadini “Fur Free Europe”, che mira al divieto di allevamento e uccisione nell’Ue di animali destinati alla produzione di pellicce. Il bilancio 2024, e il programma della Commissione per il 2024 sono altri temi all’ordine del giorno della Plenaria in cui si conoscerà il vincitore del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2023, e interverrà il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan.