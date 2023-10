Attacco a Israele: Metsola, “Hamas è una organizzazione terroristica che non rappresenta le aspirazioni del popolo palestinese”

“Un grazie sincero a a leader europei molto importanti, a queste voci di chiarezza e forza che sono venute a sostenere lo Stato di Israele in queste dure ore che stiamo vivendo” ha detto il presidente Isaak Herzog, rivolgendosi a Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo e a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, al termine della loro visita in Israele oggi. In un breve momento con la stampa Herzog ha chiesto, invocando l’aiuto della comunità internazionale, “che gli ostaggi siano restituiti immediatamente a Israele, senza nessuna condizione”. “Dobbiamo eradicare Hamas e le sue infrastrutture, per permettere che i palestinesi possano vivere nella regione”, ancora Herzog. A Gaza, Hamas “ferma e blocca i civili nella loro fuga e li usa come scudi umani per proteggere le proprie vili intenzioni militari” ha denunciato il presidente, secondo cui i terroristi avrebbero distrutto le infrastrutture idriche ed elettriche con propri bombardamenti e ora tratterebbero i palestinesi. Herzog ha quindi chiesto alla comunità internazionale di essere “inequivocabile nella richiesta di poter spostare i civili in un’altra area per poter continuare a difendere lo Stato di Israele. “Hamas è una organizzazione terroristica che non rappresenta le aspirazioni del popolo palestinese e perciò deve fermarsi e noi la dobbiamo fermare”, ha detto invece la presidente del Parlamento europeo. Roberta Metsola e Ursula von der Leyen oggi sono state a Re’im e a Kfar Azza. “Siamo amici di Israele e per questo siamo al vostro fianco”, ha continuato von der Leyen. “Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo visto, la sofferenza delle persone per gli atroci attacchi di Hamas”. Ha quindi aggiunto: “Sono atti di guerra e perciò Israele ha il diritto e il dovere di difendersi” e ha sostenuto la richiesta del presidente Herzog: “che siano rilasciati tutti gli ostaggi immediatamente e che i civili non siano usati come scudi umani, cosa che Hamas fa costantemente”.