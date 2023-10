Diocesi: Milano, lunedì a Malnate l’incontro tra Chiesa ambrosiana e mondo dello sport con una lettera dell’arcivescovo Delpini

“Come va l’impresa di trasformare la città nel villaggio olimpico per Milano Cortina 2026? State facendo la vostra parte? Avete capito che avete un compito per sognare e dare forma al villaggio? Gli enti pubblici devono fare la loro parte per preparare le strutture e promuovere la partecipazione. Ma a voi tocca preparare lo ‘spirito delle olimpiadi’. Come si costruisce un villaggio, il villaggio olimpico?”. Così si apre la Lettera agli sportivi dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini che verrà distribuita lunedì 16 ottobre nel corso del tradizionale incontro annuale tra Chiesa ambrosiana e mondo dello sport.

In rappresentanza dell’arcivescovo impegnato a Roma per il Sinodo dei Vescovi, lunedì sarà il vescovo ausiliare Luca Raimondi ad incontrare al Palazzetto dello sport di Malnate, in provincia di Varese (via Gasparotto 9), ore 20.30, dirigenti, allenatori e atleti delle società sportive – amatoriali e professionistiche – attive sul territorio ambrosiano. Insieme a don Stefano Guidi, responsabile del Servizio per l’oratorio e lo sport e direttore Fom (Fondazione oratori milanesi), commenterà la Lettera di mons. Delpini dal titolo “Friendship”. Il tema trattato nel testo è legato a “Orasport on fire tour”, progetto educativo triennale della Fom pensato in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Giunto al secondo anno, il progetto coinvolge oratori, società sportive e scuole di ispirazione cristiana in un percorso per rileggere i valori olimpici alla luce del Vangelo, mirando alla crescita integrale della persona. Il prossimo anno l’iniziativa sottolineerà il valore del rispetto.

Durante l’incontro a Malnate si accenderà la speciale fiaccola di “Orasport on fire tour” che sarà affidata ai rappresentanti della Pastorale giovanile del decanato di Varese: ulteriore tappa di un itinerario che toccherà tutto il territorio ambrosiano attraverso le sette zone pastorali e i 63 decanati della diocesi. Nei prossimi mesi la fiaccola percorrerà la provincia di Varese (Zona II) poi quella di Monza Brianza (Zona V), territori sui quali saranno attivate esperienze formative e sportive coinvolgendo ragazze e ragazzi con il contributo di campioni dello sport olimpico e paraolimpico. All’incontro di lunedì parteciperanno Carlo Recalcati (campione e già coach della Nazionale di basket); Vero Volley Allianz Milano, rappresentata dalla presidente Alessandra Marzari e dalla capitana Alessia Orro; nua delegazione della Power Volley Milano; Arianna Talamona, nuotatrice campionessa del mondo nel 2019 e argento alle Paralimpiadi nel 2021, e i campioni di scherma Marco Fichera ed Arianna Errigo.