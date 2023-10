Attacco in Francia: mons. Leborgne (Arras), “mai violenza può essere compiuta in nome di Dio”

“Condanno questo attacco terroristico nella maniera più ferma possibile. Con tutta la Chiesa, ripeto che la violenza non può mai essere compiuta in nome di Dio, e riaffermo la nostra fiducia nella giustizia e nella polizia del nostro Paese”. E’ quanto scrive mons. Olivier Leborgne, vescovo di Arras in un comunicato diffuso a seguito dell’assalto avvenuto oggi al liceo Gambetta-Carnot di Arras (Pas de Calais) nel nord della Francia. Nell’attacco con un coltello è stato ucciso un insegnante e diverse persone sono state ferite, due in modo grave. “È con sconcerto – scrive il vescovo – che abbiamo appena appreso della tragedia avvenuta questa mattina al liceo Gambetta, ad Arras. Desidero innanzitutto esprimere la mia profonda compassione alla famiglia del docente assassinato, agli altri gravemente feriti e ai loro cari, nonché all’intera comunità educativa, agli studenti del liceo Gambetta e alle loro famiglie”. “Assicuro a tutti gli insegnanti e agli operatori del mondo educativo la mia profonda gratitudine: la missione che compiono è decisiva per la crescita umana e il futuro della nostra società. Lavorano in prima linea per promuovere la giustizia e la pace. Esprimo loro il mio sostegno e quello di tutti i cattolici del Pas-de-Calais. Invito i cristiani a sostenere in preghiera le vittime e il nostro mondo ferito e a impegnarsi con tutte le altre persone di buona volontà per la giustizia e la pace”. Intanto si apprende dai media locali che le indagini sono state assunte dalla Procura nazionale antiterrorismo. Arrestato dalle forze dell’ordine, l’attentatore si chiama Mohammed Mogouchkov, ha 20 anni ed è di origine cecena. Era stato schedato come minaccia alla sicurezza nazionale il 2 ottobre scorso. Il presidente francese Emmanuel Macron si è immediatamente recato ad Arras dove ha reso omaggio alla salma del professore ucciso. A tre anni dall’assassinio di Samuel Paty, nella banlieue di Parigi, “è ancora una volta in una scuola che il terrorismo colpisce”, ha detto Macron che ha parlato di “barbarie” e “di un assassinio selvaggio e vile”. Il presidente ha confermato che un altro “tentativo di attentato” “in un’altra regione” è stato sventato grazie a un intervento delle forze dell’ordine.