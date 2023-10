Diocesi: Prato, oggi e domani raccolta viveri a favore dell’Emporio della solidarietà

Torna, nel mese di ottobre, in alcuni supermercati di Prato, la raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà seguite dall’Emporio della solidarietà. L’appuntamento – si legge in una nota della diocesi – è per il pomeriggio di oggi, venerdì 13 ottobre, e l’intera giornata di sabato 14 ottobre. I prodotti richiesti sono carne in scatola, olio di oliva, biscotti, pappe e minestrine infanzia, merendine. All’ingresso dei supermercati aderenti all’iniziativa, saranno presenti, come di consueto, i volontari in pettorina rossa che consegneranno ai clienti un sacchetto e un volantino con l’elenco dei prodotti destinati alla raccolta. Tutto il materiale verrà via via inscatolato e portato, grazie al supporto di volontari e delle associazioni del territorio, nel magazzino del supermercato solidale di via del Seminario, così da poter essere poi consegnato agli utenti che frequentano l’Emporio.