16 ottobre 1943: Comunità di Sant’Egidio invita alla Marcia della Memoria, “sono passati 80 anni e non vogliamo dimenticare”

“Il 16 ottobre è una giornata che Roma non deve dimenticare. Quel terribile sabato del 1943, i nazisti deportarono più di mille ebrei romani nei campi di concentramento. Duecento erano bambini. Tornarono in 16, tra loro una sola donna. Sono passati 80 anni e non vogliamo dimenticare”. Con queste parole, la Comunità di Sant’Egidio, insieme alla Comunità Ebraica di Roma e Roma Capitale, invitano ad una Marcia della Memoria in occasione dell’80° anniversario del rastrellamento degli ebrei di Roma. “Ricordiamo il passato perché abbiamo a cuore il futuro”, si legge nel comunicato diffuso oggi dalla Sant’Egidio che ricorda in particolare che la cerimonia conclusiva dal Portico d’Ottavia a Roma verrà trasmessa in streaming sui suoi canali social il 16 ottobre a partire dalle ore 19 (clicca QUI). L’appuntamento invece per chi parteciperà di persona alla Marcia è alle ore 17.45 di lunedì 16 ottobre, in Piazza del Campidoglio. Da lì, il corteo raggiungerà il Portico d’Ottavia. Alla cerimonia conclusiva interverranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il rabbino capo Riccardo Di Segni, Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, e Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. La cerimonia verrà onorata dalla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.