Attacco a Israele: lettera del pastore Garrone (Fcei) alla presidente delle Comunità ebraiche italiane Di Segni, “di fronte agli orrori la nostra vicina al popolo ebraico”

“Di fronte agli orrori della guerra terroristica scatenata da Hamas contro Israele e i suoi abitanti, la Federazione delle chiese evangeliche in Italia vuole esprimere a Lei e tramite Suo la vicinanza al popolo ebraico nuovamente oggetto della furia di chi vuole negare il diritto all’esistenza dello Stato di Israele e con la stessa ferocia combatte i valori che stanno alla base delle nostre nazioni democratiche, di Israele come dell’Italia”. E’ quanto scrive il presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei), pastore Daniele Garrone, in una lettera di solidarietà inviata ieri alla presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. “Preghiamo – assicura Garrone – perché gli orrori e i combattimenti possano cessare e si possano, finito l’orrore, imboccare nuove strade, come sembrava possibile dopo gli accordi di pace trent’anni fa, per cui ci eravamo insieme rallegrati. Preghiamo perché sia dato a noi di dire e fare solo ciò che serve alla giustizia. Invitiamo le nostre chiese ad esprimere la loro solidarietà alle comunità ebraiche vicine a loro”.