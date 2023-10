Ucraina: Azione cattolica, a Kiev e Leopoli con Mean. Turra, “vogliamo accogliere una cinquantina di giovanissimi per costruire un ponte di fratellanza”

Anche l’Azione cattolica italiana, insieme ad altre realtà associative, del mondo ecclesiale e laico, rappresentanti delle Istituzioni e dei sindacati, partecipa alle due giornate organizzate da Mean-Movimento europeo di azione nonviolenta a Kiev e Leopoli per sostenere la popolazione ucraina e per rilanciare una prospettiva di impegno di pace. Domani nelle due città si svolgeranno in contemporanea dei momenti di preghiera interreligiosa per chiedere insieme la pace e la cessazione dell’aggressione, alzando lo sguardo insieme verso il cielo. Un secondo momento sarà dedicato, il 15 ottobre, ad una conferenza per rilanciare i corpi civili di Pace. “Sono stato incaricato di rappresentare la Presidenza nazionale dell’Azione cattolica – dice Luciano Turra -, insieme a Pasquale Giuffreda e Tommaso Cappelli, per dare una segno di solidarietà verso il popolo ucraino e dare una testimonianza di vicinanza e di fraternità, con una attenzione particolare verso i giovani”.

L’Azione cattolica, anticipa Turra, “sta anche cercando di organizzare l’accoglienza di una cinquantina di giovanissimi ucraini nei prossimi mesi proprio per costruire un ponte di fratellanza umana”.