Diocesi: Caritas Padova, domani assemblea diocesana. Ospite mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia e presidente di Caritas Turchia

Solo briciole ai poveri? È questo la domanda che convoca l’assemblea della Caritas diocesana di Padova che si terrà domani, con inizio alle ore 9, nella sala teatro dell’Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano (Pd).

Sarà l’occasione per operatori, volontari, amici di Caritas Padova di ritrovarsi per un momento di preghiera, scambio e condivisione. Dopo i saluti del vescovo di Padova Claudio Cipolla e del direttore di Caritas Padova, Lorenzo Rampon, sarà ospite della mattinata mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia e presidente di Caritas Turchia, che oltre a sviscerare il tema della giornata, potrà raccontare la situazione in Turchia dopo il terribile terremoto dello scorso febbraio.

La mattinata darà inoltre spazio alle proposte formative e agli appuntamenti programmati per l’anno pastorale 2023-2024.