Attacco a Israele: diocesi Pistoia, mons. Tardelli invita ad aderire alla Giornata nazionale di preghiera e digiuno per la pace

Il vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, invita le parrocchie e la altre realtà diocesane ad aderire alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione in Medio Oriente accogliendo le indicazioni della Conferenza episcopale italiana per martedì 17 ottobre.

Inoltre, domenica 15 ottobre, in tutte le celebrazioni eucaristiche, può essere adottata l’intenzione: “Padre misericordioso e forte: ‘tu non sei un Dio di disordine, ma di pace’. Spegni nella Terra Santa l’odio, la violenza e la guerra, perché rifioriscano l’amore, la concordia e la pace. Preghiamo”.