Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie, il 15 ottobre la Giornata diocesana di “Avvenire”

Domenica 15 ottobre l’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie vivrà la Giornata diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire”. L’edizione del giorno conterrà un’intera pagina tutta dedicata alla diocesi. “Diventa per me naturale e nel contempo accorato l’invito alla lettura del nostro quotidiano Avvenire – – scrive l’arcivescovo nel suo messaggio contenuto nella pagina diocesana -. Esso, grazie all’apporto di giornalisti altamente preparati e qualificati si presenta come un prezioso strumento informativo e formativo con la capacità di misurarsi con i fatti di tutti i giorni, offrendone approfondimenti e chiavi di lettura secondo la visione di vita cristiana dalla quale non possiamo prescindere anche quando ci apriamo ad altre interpretazioni e chiavi di lettura”. Nella zona pastorale di Bisceglie, secondo una ragione di turnazione tra le cinque zone pastorali, arriveranno 400 copie dell’edizione del 16 ottobre, che – a cura di Donatello Lorusso, referente zonale dell’ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali per Bisceglie, saranno suddivise in parti uguali nelle parrocchie.