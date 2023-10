Associazioni: Azione Cattolica Basilicata, sabato e domenica l’incontro a Melfi con la Presidenza nazionale

“La nostra terra ci parla, parliamo alla nostra terra”. L’Azione cattolica regionale della Basilicata incontra la Presidenza nazionale a Melfi. La diocesi di Melfi- Rapolla-Venosa in una nota spiega: “La visita alle regioni da parte della Presidenza nazionale di Azione cattolica farà tappa in Basilicata il prossimo 14 e 15 ottobre e sarà proprio la nostra diocesi ad ospitare a Melfi questo importante ed irripetibile evento accogliendo oltre che la Presidenza nazionale e l’assistente generale ecclesiastico dell’Azione cattolica, mons. Claudio Giuliodori, anche tutte le associazioni diocesane e territoriali della regione. Vuole essere questa un’occasione in cui respirare l’atmosfera della Chiesa universale, in cui confrontarsi con modi differenti di essere associazione, pur vivendo una comune esperienze di Chiesa, scambiarsi le esperienze, ridirsi la bellezza di essere gente di Ac, verificare se il cammino in Azione cattolica aiuta ad operare una sintesi tra il Vangelo e la vita quotidiana, se aiuta a prendersi cura oltre che della stessa associazione , della propria Chiesa locale e dei propri territori”.