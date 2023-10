Diocesi: Fidenza, al via lunedì 16 ottobre la scuola diocesana di formazione

“La Parola di Dio è viva ed efficace (Eb 4,12)”. Questo è il titolo della Scuola Diocesana di Formazione promossa dalla diocesi di Fidenza per l’anno pastorale 2023-2024. Gli undici incontri in programma, guidati da esperti nello studio della Sacra Scrittura – si legge in una nota della diocesi -, costituiscono “un’autentica opportunità di arricchimento spirituale e culturale. Ciascuno di essi rappresenta una preziosa occasione di formazione per chiunque a vario titolo svolge un servizio attivo all’interno delle comunità cristiane”. L’apertura si svolgerà lunedì 16 ottobre con il sacerdote Padre Gianpaolo Carminati che introdurrà il corso con la lezione sul tema “La storia biblica di Israele”.