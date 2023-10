Attacco a Israele: diocesi Vercelli, adesione alla Giornata nazionale di preghiera e digiuno per la pace

Anche la diocesi di Vercelli aderisce alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione indetta dalla Presidenza della Cei per martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa secondo le indicazioni del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a nome di tutti gli ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”.

L’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, invita tutte le parrocchie a organizzare momenti di preghiera nella serata di martedì 17 (indicativamente introno alle 20 per farli coincidere con il digiuno). Per la città di Vercelli vi sarà un’unica celebrazione in cattedrale alle 20.30. Inoltre viene ricordato che domenica 15 ottobre, in tutte le celebrazioni eucaristiche, può essere adottata questa intenzione: “Padre misericordioso e forte: ‘tu non sei un Dio di disordine, ma di pace’. Spegni nella Terra Santa l’odio, la violenza e la guerra, perché rifioriscano l’amore, la concordia e la pace. Preghiamo”.