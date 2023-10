Media cattolici: al via la VI edizione del premio giornalistico padre Jacques Hamel

Fédération des médias catholiques lancia la VI edizione (2024) del premio giornalistico internazionale dedicato a padre Jacques Hamel, il sacerdote ucciso il 26 luglio 2016 nella sua chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray, in Francia. Il premio, si legge in un comunicato della Federazione, “sarà assegnato ad una produzione giornalistica che contribuisca alla promozione della pace in generale e del dialogo interreligioso in particolare”. Il Premio di 1500 euro, che sarà consegnato in occasione delle Giornate di San Francesco di Sales a Lourdes, è promosso in accordo con la famiglia di padre Hamel e con mons. Dominique Lebrun, arcivescovo di Rouen. La giuria è presieduta da mons. Lebrun, e composta da rappresentanti dei media, da Roselyne Hamel, sorella di padre Jacques Hamel e da Jean-Marie Montel, direttore generale, membro della direzione di Bayard Presse. Il concorso è aperto a tutti i produttori di opere originali: giornalisti professionisti, corrispondenti della stampa, dipendenti o autonomi. L’opera deve essere una creazione originale, pubblicata o trasmessa durante l’anno solare compreso tra il 1° febbraio 2023 e il 30 novembre 2023. Può adottare qualsiasi formato giornalistico (scritto, audio, video, multimedia, foto, illustrazione giornalistica). Per consultare il regolamento: https://www.medias-catholiques.fr