Diocesi: Como, il 18 ottobre in cattedrale rosario per la pace in Medio Oriente

Mercoledì 18 ottobre, alle 20.45, in cattedrale, a Como, verrà recitato il rosario per chiedere il dono della pace in Medio Oriente e nel mondo intero. Il rosario sarà preceduto da una video-testimonianza del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Il rosario, avvisa la diocesi, sarà in comunione spirituale con le comunità di Terra Santa, dove, martedì 17 ottobre, il card. Pizzaballa, a nome di tutti gli Ordinari, ha chiesto una giornata di preghiera, digiuno e riconciliazione per la pace. “Affidiamo a Maria – sono le parole del vescovo di Como, card. Oscar Cantoni – la preoccupante crisi in Medio Oriente, che tanto dolore e tanti lutti sta suscitando in questi giorni. Senza dimenticare la martoriata Ucraina, come anche gli altri popoli in guerra. La maternità di Maria raggiunga quelle situazioni umane che sembrano insolvibili umanamente, perché si possa finalmente raggiungere soluzioni eque per una pace giusta. La guerra è sempre una sconfitta della umanità”. Per chi non potrà essere presente di persona in cattedrale, per motivi di salute o lontananza, sarà possibile collegarsi con la diretta streaming sui canali YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como” e della “Basilica Cattedrale di Como”.