Diocesi: Termoli-Larino, 60 anni di sacerdozio missionario, auguri della diocesi a padre Giovanni Murazzo

Ricorre oggi, venerdì 13 ottobre 2023, il 60° anniversario dell’ordinazione presbiterale di padre Giovanni Murazzo, missionario saveriano. Lo rende noto la diocesi di Termoli-Larino aggiungendo che il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, e tutta la diocesi si uniscono “con gioia e in comunione di preghiera per ringraziare il Signore del dono della vocazione e di una testimonianza che si fa servizio nell’incontro tra le culture e di tanti fratelli e sorelle in Brasile, terra in cui padre Giovanni – originario di Palata, poi vissuto a Montenero di Bisaccia – ha operato e opera da quarantadue anni, insieme ad altri diciotto spesi a più riprese in Italia”.