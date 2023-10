Diocesi: Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino, martedì 31 ottobre la seconda edizione della “Notte dei Santi”

Il prossimo 31 ottobre dalle ore 19.45 si terrà a Siena la seconda edizione della “Notte dei Santi”. L’evento – si legge in una nota – è promosso dal Servizio per la Pastorale Giovanile, il Servizio per la Pastorale dei Migranti, il Servizio per la cooperazione missionaria tra le Chiese ed il Servizio Caritas dell’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino. “Alla vigilia della festa di Ognissanti, alla fine del mese che tradizionalmente la Chiesa dedica alle missioni, siamo chiamati a vivere un’esperienza unica di musica e preghiera, con le testimonianze delle esperienze missionarie che tanti giovani hanno vissuto nella scorsa estate in particolare in Brasile, Madagascar e in Italia”, si legge nella nota. Porteranno la loro testimonianza anche i giovani di Siena e di Fiesole che quest’estate hanno partecipato in quasi 500 alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Come l’anno scorso il pellegrinaggio, con cui inizierà la serata, è uno dei tratti distintivi di questo evento. Alle ore 20 prenderà il via il Rosario Missionario dal Centro Pastorale Diocesano di Montarioso (Monteriggioni), fino ad arrivare al Palazzetto del Costone “Mons. Nazareno Orlandi” sempre a Monteriggioni dove proseguiranno la condivisione e la festa. Previsti molti “intermezzi” musicali a cura di Coro Don Bosco, I Riflessi, Joy e Fra Federico Russo & Redemption Sons. L’obiettivo è portare un messaggio di speranza ai giovani, utilizzando anche il linguaggio della musica cristiana che accompagnerà le ragazze e i ragazzi verso la Celebrazione Eucaristica presieduta alle ore 23.30 dall’arcivescovo, card. Augusto Paolo Lojudice.