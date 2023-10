Attacco a Israele: card. Parolin in visita all’ambasciata di Israele presso Santa Sede

Visita del card. Parolin all'Ambasciata di Israele presso santa Sede (Foto Amb. Israel to the Holy See)

Il Segretario di Stato, card. Pietro Parolin, oggi ha fatto visita all’ambasciata di Israele presso la Santa Sede per esprimere “profondo cordoglio e solidarietà” in seguito “al terribile attacco contro Israele” da parte dei terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre. A dare la notizia su X è la stessa ambasciata di Israele. “Abbiamo molto gradito la visita del cardinale, Segretario di Stato, al quale ho espresso tutto l’apprezzamento mio personale e del mio Governo – ha commentato al Sir, Raphael Schutz, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede -. Davanti a un crimine terribile come questo, un crimine di genocidio, ogni gesto, ogni manifestazione di solidarietà come il discorso del presidente americano Biden, o la visita del card. Parolin, è altamente apprezzato”.