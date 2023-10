Libri: “Agca non era solo”, nuovi accertamenti risultanti dalle indagini sull’attentato a Giovanni Paolo II presentati alla Pontificia Università Gregoriana

Nuovi accertamenti risultanti dalle indagini polacche sull’attentato a Giovanni Paolo II e contenute nel libro “Agca non era solo” saranno presentate mercoledì prossimo 18 ottobre alla Pontificia Università Gregoriana durante una sessione di studio “Giovanni Paolo II ed i servizi segreti comunisti”. Gli organizzatori: la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II di Roma e con il contributo dell’Istituto della Memoria Nazionale (Ipn) polacco, inoltre, pongono l’accento sulla corretta lettura dei documenti d’archivio riguardanti il periodo quando Karol Wojtyla era stato l’arcivescovo di Cracovia, e in relazione al quale oggi lo si accusa di aver insabbiato i casi di pedofilia del clero. Alla sessione parteciperanno il Decano della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa Vitor Delio Jacinto de Mendonça SJ, il Presidente della Fondazione mons. Pawel Ptasznik nonché gli studiosi polacchi dell’Ipn e l’arcivescovo di Cracovia mons. Marek Jedraszewski al quale spetterà di trarre delle conclusioni del dibattito moderato dalla direttrice editoriale di Aci Stampa Angela Ambrogetti e il dott. Massimiliano Signifredi della Comunità di Sant’Egidio. Al termine dell’incontro verrà firmato un accordo di cooperazione tra l’Ipn polacco e la Fondazione Giovanni Paolo II. Per partecipare alla sessione è necessario registrarsi sul sito della Università Gregoriana. Sarà anche possibile seguire lo streaming della sessione sul canale YouTube.com/unigregoriana.