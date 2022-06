Solidarietà: Mattarella, “il bene fatto ha sempre un ritorno particolarmente alto”. “Ciascuna persona è irripetibile, ha un valore inestimabile”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Il bene fatto ha sempre un ritorno, un ritorno particolarmente alto. È vero. Costantemente si vede che quando si opera, quando ci si adopera con la solidarietà vi è sempre un ritorno più ampio, di valore molto maggiore”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita alla Fondazione Villa Maraini, Agenzia nazionale della Croce Rossa italiana per le dipendenze patologiche.

“Il sapere che a Villa Maraini numerosi operatori provengono dai giovani a suo tempo aiutati e che adesso riversano sui giovani che hanno bisogno d’aiuto la loro esperienza, la loro capacità professionale, la loro personalità così forte, crea una successione di comportamenti di valore di altissimo significato”, ha sottolineato il capo dello Stato, omaggiando la “sequela ammirevole di impegni”. “E per questo – ha proseguito – vorrei ringraziare molto Villa Maraini; ringraziare coloro che vi operano; ringraziare i suoi ospiti, rivolgendomi a loro con un’apertura e un rispetto che ciascuna persona ha diritto di avere”.

“Ciascuno di noi, in qualunque posizione, in qualunque esperienza umana, è irripetibile”, ha evidenziato Mattarella: “Vorrei dire ai più giovani – io sono molto avanti negli anni, sto per farne 81, sono decisamente vecchio – che in questo lungo percorso ho incontrato tante persone, mai fra di loro uguali. Ciascuna persona è irripetibile. E quindi ha un immenso valore, inestimabile”. “E allora – ha continuato il capo dello Stato – questo valore va espresso con pienezza di libertà, con pienezza di futuro da costruire. Questo è ciò che qui cercano gli ospiti, quello che gli operatori aiutano a trovare. E per questo i ringraziamenti della Repubblica non saranno mai sufficienti”.