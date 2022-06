5 per mille: Pallucchi (Forum Terzo settore), “felici che abbia prevalso il buon senso”

“Apprendiamo con molto piacere che sul 5 per mille sia alla fine prevalso il buon senso: l’istituto nato per finanziare attività di interesse generale non sarà esteso, come inizialmente proposto in Parlamento, all’assistenza al personale delle Forze dell’ordine e delle Forze armate. Alla previdenza di queste ultime sarà dedicato un canale di finanziamento ad hoc, come è giusto che sia. Ci auguriamo che questa vicenda insegni a tenere sempre a mente l’importanza dell’attività delle tante realtà sociali presenti nel nostro Paese, a tutelare il 5 per mille anche in futuro e a prendersene sempre maggior cura”. Lo afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore. In mattinata, Pallucchi era già intervenuta per rispondere al senatore Gianfranco Rufa, che si era rivolto al Terzo settore in merito alla sua proposta di legge per estendere il 5 per mille all’assistenza del personale di Forze dell’ordine e Forze armate.