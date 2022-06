Diocesi: Forlì, domani la festa del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. Dialogo con il card. Zuppi su “Servire i poveri per costruire la pace”

È in programma per domani, sabato 25 giugno, l’inaugurazione dei nuovi locali del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo di Forlì. Per l’occasione è stato organizzato un momento di festa che prenderà il via alle 17 con la visita alla struttura e i saluti del vescovo di Folrì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, del presidente della Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, Maurizio Gardini, di un rappresentante de LaBCC e di Stefano Bellavista, presidente di Unica Reti.

Alle 18 è in programma il dialogo con il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, sul tema “Servire i poveri per costruire la pace”.

Al termine un momento conviviale a cui seguirà, dalle 20.30, lo spettacolo-testimonianza a cura della compagnia “Quelli della Via” intitolato “Quell’incontro: Annalena Tonelli vista con gli occhi di chi l’ha conosciuta”. La Tonelli contribuì a fondare il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, che nacque a Forlì nel 1963.