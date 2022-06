Incendio a cooperativa “Le terre di Rosario Livatino”: Cartello sociale Agrigento, “solidarietà e vicinanza”. Un “segnale inquietante”

“Solidarietà e vicinanza” alla cooperativa “Le terre di Rosario Livatino – Libera Terra” viene espressa dal Cartello sociale della provincia di Agrigento per l’incendio di natura dolosa che ha bruciato dieci ettari di grano. “Si tratta di un segnale molto inquietante per l’obiettivo scelto su un terreno confiscato alla mafia per riconsegnarlo ad attività produttive nel segno della legalità – si legge in una nota del Cartello sociale -. Confidando sull’operato delle forze dell’ordine e della magistratura per individuare gli autori del gesto criminale e considerato che non è il primo episodio teso ad intimidire chi cerca di portare a reddito questi terreni sarebbe auspicabile adottare misure adeguate di prevenzione anche attraverso un impianto di videosorveglianza”.