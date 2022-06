Consiglio europeo: Michel, “siamo compatti e uniti. Coordineremo da vicino le nostre politiche economiche”

“Abbiamo discusso sull’inflazione, l’aggressione russa che fa impennare i prezzi degli alimenti, dell’energia e di vari prodotti, avendo un forte impatto sui nostri cittadini. Siamo compatti e uniti. Abbiamo deciso di coordinare da vicino le nostre politiche economiche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, durante la conferenza stampa al termine della seconda giornata di Summit europeo. Sull’architettura finanziaria dell’Ue “restiamo determinati a realizzare l’unione bancaria europea e seguiranno ulteriori passi, nonché l’approfondimento dei mercati dei capitali che resta una priorità”, ha aggiunto Michel. Inoltre, “abbiamo discusso anche dei progressi che devono essere compiuti sulle questioni energetiche”. Michel sottolinea poi “il decisivo passo avanti della Croazia per aderire alla zona euro. Una decisione importante, avallata dal Consiglio europeo. Nelle prossime settimane e mesi ci sarà l’attuazione di questa decisione, che dimostra la forza e la resilienza della zona euro”. Il presidente del Consiglio europeo si congratula con le autorità greche per la fine del “programma di vigilanza” economica e i “passi significativi” realizzati dalla Grecia. Per quanto riguarda la creazione di una grande comunità politica europea che coinvolga tutto il continente Michel ha detto: “Ci sarà una prima riunione sulla piattaforma politica europea a Praga, la organizzeremo insieme alla Presidenza francese e ceca dopo l’estate. Un primo format sarà inizialmente costituito da un coordinamento tra i leader politici”.