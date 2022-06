Cooperazione: Pallucchi (Forum Terzo settore), “risorse già limitate, chiediamo reintegro del Fondo”

“Il decreto Semplificazioni contiene, tra le altre misure, lo stanziamento di 70 milioni per la cooperazione internazionale e questa è sicuramente una notizia positiva”. Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore. In occasione della conferenza Coopera a Roma, Pallucchi sottolinea che “bisogna però considerare che queste risorse reintegrano solo in parte il bilancio di 110 milioni destinati alla cooperazione, che negli ultimi mesi sono stati impegnati per far fronte all’emergenza Ucraina”. “Sostenere gli sforzi di una popolazione aggredita è fondamentale”, prosegue la portavoce del Forum, “ma questo non può tradursi in una riduzione delle risorse, già molto limitate, alla cooperazione internazionale. Chiediamo dunque che ai 70 milioni già stanziati, si aggiungano almeno altri 40 milioni per il completo reintegro del Fondo”.

“Con una guerra all’interno dei confini europei”, aggiunge Luca De Fraia, coordinatore della Consulta internazionale del Forum del Terzo settore, “il ruolo della cooperazione allo sviluppo è più riconoscibile. Ma questo mondo opera da anni, ogni giorno, tra le popolazioni vittime di conflitti e nei contesti più difficili per portare la pace, ridurre le disuguaglianze, contrastare la povertà, promuovere lo sviluppo. Siamo grati per le parole di riconoscenza del presidente Sergio Mattarella e del ministro Luigi Di Maio a Coopera. Ci auguriamo che possano presto tradursi in maggiore sostegno alle tante realtà della solidarietà internazionale”.