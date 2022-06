Economia: Donohoe (Eurogruppo), “in questo momento c’è crescita”, non recessione. Scholz (cancelliere tedesco), “sfide da guerra in Ucraina e conseguenze Covid”

Sulle preoccupazione di una recessione economica incombente in Europa “sono assolutamente fiducioso che manterremo un consenso politico su quale sia la politica fiscale appropriata per l’area dell’euro. Quello che vediamo accadere in questo momento è piuttosto una crescita”. Lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, ai giornalisti ai margini della seconda giornata di riunioni del Consiglio europeo a Bruxelles. “L’economia globale sta affrontando sfide importanti che sono molto a collegate alla guerra della Russia in Ucraina e sono ulteriormente rafforzate dalle conseguenze della pandemia del Covid-19”, ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, alla stampa. Secondo il cancelliere i leader dell’Ue avrebbero discusso di queste sfide durante le riunioni odierne. Scholz ha ribadito “l’importanza di promuovere la già prevista transizione verde verso le energie rinnovabili”. Mentre per far fronte alla riduzione delle forniture di gas russo all’Europa, “la Germania e l’Ue devono intensificare ulteriormente gli sforzi per ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia”, ha aggiunto Scholz.