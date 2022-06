Teatro: Terrasini, dal 1° al 3 luglio in scena la “Divina Commedia” a Palazzo D’Aumale

Dal 1° al 3 luglio, a Palazzo D’Aumale, a Terrasini, in provincia di Palermo, ci sarà una rappresentazione teatrale “Divina Commedia”, con un testo adattato da Ino Cardinale sull’omonimo poema di Dante. Il 1° luglio andrà in scena l’Inferno, il 2 luglio il Purgatorio e il 3 luglio il Paradiso. L’iniziativa è promossa dal Comune di Terrasini, dalla Regione siciliana e dall’Associazione culturale “Così, per… passione!” di Terrasini. Nelle tre serate, con inizio alle 21, saranno impegnati 8 narratori, un “cuntastorie”, una voce fuori campo, un aedo, per 51 scene da allestire, 150 personaggi da interpretare. Il cast sarà costituito dall’Associazione culturale “Così, per… passione!” e loro amici, dall’Associazione Asd&c Arcobaleno e dal Gruppo “Giovanna Dance”.