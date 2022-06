Ue: parlamento bulgaro rimuove veto per l’avvio dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord

Il parlamento bulgaro rimuove il veto per l’avvio dei negoziati per l’adesione all’Ue della Macedonia del Nord. “Il parlamento bulgaro ha preso oggi una decisione storica che ha dato il via libera alla proposta francese per l’adesione all’Ue della Macedonia del Nord. L’integrazione dei Balcani occidentali è di interesse strategico per l’Europa”, ha scritto su Twitter il premier dimissionario bulgaro, Kiril Petkov. A votare a favore della proposta sono stati 170 deputati bulgari, 37 i voti contrari, 21 le astensioni, secondo quanto riporta una radio nazionale bulgara. La mozione sulla proposta francese per risolvere la controversia tra Sofia e Skopje sull’adesione all’Ue era stata avanzata dall’opposizione e sostenuta dal partito “Continuiamo il cambiamento” del premier Petkov.