Diocesi: Chieti-Vasto, domenica pellegrinaggio guidato da mons. Forte ed evento per l’Incontro mondiale delle famiglie

In occasione del X Incontro mondiale delle famiglie, la Chiesa di Chieti-Vasto vivrà domenica 26 giugno un momento celebrativo a livello diocesano. Alle 17.30 è prevista l’accoglienza delle famiglie pressa la chiesa dell’Incoronata, a Chieti. Da qui, alle 18, prenderà il via il pellegrinaggio, guidato dall’arcivescovo Bruno Forte, che raggiungerà l’Arena delle Grazie dove, alle 19.30, è in programma la concelebrazione eucaristica con il mandato alle famiglie. Alle 20.30 l’inizio della serata “Famiglie in festa” con l’intrattenimento musicale a cura della band “I cartoni animali”.