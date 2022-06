Diocesi: Mlac San Benedetto del Tronto, entra nel vivo il progetto “Le panchine del racconto”

(Foto: Mlac diocesi di S. Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto)

Riscoprire le tradizioni locali, con il coinvolgimento di bambini e adulti, giovani e anziani nella raccolta di racconti popolari che saranno sia l’oggetto di animazioni socio-educative e di un libro, sia della decorazione di una panchina del paese da parte dell’artista Maria Cristina

Pompei. Questo l’obiettivo del progetto “Le panchine del racconto”, promosso dal Movimento lavoratori di Azione Cattolica della diocesi di San Benedetto del Tronto con il coinvolgimento di tutta l’Azione Cattolica diocesana, che ha vinto il finanziamento del bando del XVI concorso “Idee in movimento” del Mlac a livello nazionale, bando che promuove la Progettazione sociale nei territori.

Il progetto, avviato a maggio con la fase preliminare, coinvolge 4 Comuni dal mare all’entroterra: Grottammare, Acquaviva Picena, Montedinove e Rotella.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa di presentazione, il Mlac della diocesi di S. Benedetto e l’Ac, i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte, la responsabile della Cna con un artigiano, l’artista Maria Cristina Pompei, sono stati presentati i prossimi eventi che prendono l’avvio dopo la fase di raccolta delle storie da parte di alcuni giovanissimi, che hanno incontrato e ascoltato gli anziani nei paesi, e che si è appena conclusa. “Le storie, una per ogni paese, saranno ora raccontate attraverso momenti di animazioni ai più piccoli e alle loro famiglie, proprio perché non si perdano e si tramandino”, si legge in una nota, nella quale si sottolinea che “la panchina dipinta dalla Pompei ispirandosi alla storia raccontata sarà opera testimonianza che rimarrà per tutta la cittadinanza della bellezza della memoria, dell’impegno a non disperdere i tesori narrativi locali e dell’invito a incontrarsi e raccontare”.

Le letture animate e la performance artistica si svolgeranno nei quattro Comuni nei pomeriggi, a partire dalle 18 circa, del 7 luglio a Grottammare presso il parco Rinascita (Tesino village), il 16 luglio a Acquaviva in viale Leopardi (davanti l’oratorio), il 17 sarà la volta di Montedinove in piazza Del Duca, per concludere il 6 agosto a Rotella nel piazzale Europa.

“Un’avventura ricca di storie tutte dal nostro territorio che andranno ad animare i Comuni della nostra diocesi che hanno maggiormente il fenomeno dell’isolamento e del disagio socioeconomico”, ha spiegato Andrea Persiani, del Mlac e responsabile del progetto “Le panchine del racconto”. “Questo – ha aggiunto – vuole essere un momento di leggerezza che ci invita a far riflettere di come le nostre radici ci possano aiutare a pensare ad un presente e futuro in maniera positiva”.