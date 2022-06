Diocesi: Perugia, domenica “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, promosso in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie

Le famiglie della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si apprestano a vivere l’evento dal titolo “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, in programma domenica 26 giugno – prima in cattedrale e poi in piazza IV Novembre –, promosso nell’ambito del loro X Incontro mondiale con Papa Francesco in svolgimento a Roma (22-26 giugno).

“L’incontro romano – ricordano i coniugi Roberta e Luca Convito, responsabili della Pastorale familiare diocesana – è riservato, a causa della pandemia, ai delegati internazionali e ai responsabili di associazioni e movimenti ecclesiali laicali che si occupano di Pastorale familiare. Contestualmente a questo X Incontro mondiale, nelle diocesi italiane, in forma multicentrica e diffusa, si tengono degli eventi che ci consentono di vivere in comunione spirituale con quanto è in svolgimento a Roma”. L’appuntamento nel capoluogo umbro con le famiglie inizierà alle 17 con il vescovo ed amministratore diocesano mons. Marco Salvi che presiederà la celebrazione eucaristica e consegnerà il “mandato missionario” alle famiglie. Seguirà, alle ore 18, in piazza IV Novembre, il concerto-spettacolo “Voglio dirti sì”, organizzato in collaborazione con le redazioni giornalistiche de “La Voce” e di “Umbria Radio InBlu”.

“Si tratta di un concerto-spettacolo – spiega Daniele Morini, direttore delle due testate giornalistiche cattoliche – in cui vengono presentate, attraverso una serie di testimonianze e storie di vita, le varie stagioni della famiglia. Dalla famiglia appena formata, con due novelli sposi, alle giovani coppie con figli, a quelle più adulte che via via crescono. Non mancano testimonianze di interazione tra genitori, figli e nonni. Questi ultimi sempre più sentiti come dei veri e propri ammortizzatori sociali vista la difficile situazione che le famiglie stanno affrontando dalla crisi economica in avanti; difficoltà accentuate da due anni di pandemia ed oggi aggravate dalle conseguenze della guerra in Ucraina”.

“Si parlerà anche dell’importanza delle famiglie adottive e di quelle con disabilità – precisa Morini –. Molto toccante sarà la testimonianza della grande famiglia dell’Opera don Guanella di Perugia. Ascolteremo anche la storia di una coppia già in crisi, rinata nel frequentare tra le prime la ‘Casa della Tenerezza’, realtà ecclesiale fondata da mons. Carlo Rocchetta. Questa coppia, delegata al X Incontro mondiale con il Papa, racconterà anche quanto è emerso a Roma. Non mancheranno dei riferimenti ai santi coniugi Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, patroni dell’Incontro mondiale delle famiglie, e tanta buona musica e canti di gruppi di oratori e di Rinnovamento nello Spirito”.