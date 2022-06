Diocesi: Sassari, sabato e domenica evento “L’amore familiare meraviglioso e fragile”

In occasione del X Incontro mondiale delle famiglie, la Chiesa diocesana di Sassari insieme alla Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni” promuove per il prossimo fine settimana (sabato 25 e domenica 26 giugno) l’evento “L’amore familiare meraviglioso e fragile”. L’iniziativa, ospitata presso il bosco del Centro diocesano comunità “Il Sogno” in località San Giorgio a Sassari, intende “mostrare – si legge nel dépliant di presentazione – la bellezza dell’amore vissuto all’interno della famiglia e la necessità di prendersene costantemente cura, perché è in sé stesso molto fragile”. Sarà “un incontro – viene spiegato – aperto a tutte le famiglie”, un “evento per parrocchie, movimenti ecclesiali, associazioni e gruppi”.

Nella serata di sabato è in programma, dalle 21, una veglia di preghiera per il X Incontro mondiale delle famiglie. Domenica mattina, invece, dopo l’intervento introduttivo dell’arcivescovo Gian Franco Saba, si svolgerà un momento di preghiera comunitaria seguito da un momento di musica con Enzo Mugoni. Spazio poi al dialogo con esperti sulle tematiche della giornata: l’amore familiare nella prova; accompagnare la paternità e la maternità; le difficoltà dei primi anni di matrimonio, l’adozione e l’affido; accogliere sempre la vita nascente: una scelta cristiana. Nel pomeriggio i partecipanti avranno modo di sentire alcune testimonianze prima della celebrazione eucaristica, presieduta alle 19 da mons. Saba.