Quirinale: Mattarella ha ricevuto una delegazione di ActionAid

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in occasione dei 50 anni dalla fondazione, una delegazione della Ong ActionAid guidata dal segretario generale di ActionAid Italia, Marco De Ponte, e dalla presidente di Action Aid international, Hellen Grace Akwii. Ne dà notizia la Presidenza della Repubblica.

In una nota diffusa da ActionAid si comunica che “la delegazione ha portato all’attenzione del presidente Mattarella l’impegno dell’organizzazione nella lotta alle diseguaglianze globali e alla povertà e, grazie ad un intervento dell’attivista Ada Ugo Abara, l’auspicio di veder realizzata in Italia la riforma della Legge sulla cittadinanza per i ragazzi e le ragazze cresciute nel nostro Paese. Durante l’incontro al presidente Mattarella è stato fatto dono del simbolo della nuova campagna ME/WE di ActionAid, dedicata all’importanza della partecipazione attiva delle persone come leva per realizzare il cambiamento nelle comunità”.

Nella delegazione erano presenti anche Davide Agazzi, presidente di ActionAid Italia, Mariangela Cassano, consigliera di ActionAid Italia, Farah Kabir, direttrice di ActionAid Bangladesh, e Arthur Larok, segretario generale di ActionAid International.