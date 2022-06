Spiritualità: Rns, il 1° luglio a Palermo il secondo incontro di “Cultura di Pentecoste per una civiltà dell’amore”

“C’è un riconoscimento basilare, essenziale da compiere, per camminare verso l’amicizia sociale: rendersi conto di quanto vale un essere umano, quanto vale una persona, sempre e in qualunque circostanza” (Papa Francesco, Fratelli tutti, 106). Sarà questo il “cuore” del secondo incontro di “Cultura di Pentecoste per una civiltà dell’amore”, promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo nel Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia (1972 – 2022). Appuntamento a Palermo, venerdì 1° luglio, dalle 20.30 alle 22.30, presso il Centro “Gesù Liberatore”, via al Fondo Margifaraci, 28.

Per “raccontare” alle nuove generazioni quanto vissuto in cinquanta anni di storia, il calendario degli eventi che scandisce questo speciale Anno giubilare viene concepito con uno stile “diffuso” sul territorio, orientato a “valorizzare storie e testimonianze di diverse Regioni del nostro Paese, capaci di rappresentare al meglio i tratti salienti del RnS”, si legge in un comunicato del Movimento.

L’evento di Palermo ripropone “nel dialogo e nell’amicizia sociale” il metodo elettivo “indicato da Papa Francesco per la costruzione di un mondo pacificato, che non produca ingiustizie”, afferma Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS . “Dalla Sicilia, una profezia di bene comune per il Paese e per il Mediterraneo, perché sia Europa dello spirito, delle fedi a servizio dell’uomo, di una cultura della fraternità e della solidarietà”.

Porteranno i saluti introduttivi l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice e fra Gaspare La Barbera, ministro provinciale dei frati minori conventuali di Sicilia. Oltre a Martinez interverranno fra gli altri Lorenzo Ornaghi, presidente della Biblioteca ambrosiana; Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania; don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri d’Italia.