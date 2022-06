Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, domenica pellegrinaggio delle famiglie alla cattedrale

In occasione del X Incontro mondiale delle famiglie, la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla promuove un pellegrinaggio delle famiglie che si terrà domenica 26 giugno. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito del 15° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per le famiglie, prevede il ritrovo, fissato per le 17.30, presso le chiese del Sacro Cuore (in via Guittone d’Arezzo, 8) o di Santa Croce (in via Adua, 79). Alle 17.45 prenderà il via il pellegrinaggio dai rispettivi luoghi di partenza verso la cattedrale dove, alle 19, è in programma un momento di preghiera con l’arcivescovo Giacomo Morandi che si concluderà con la benedizione e il mandato alle famiglie. A seguire, verso le 20, momento conviviale in piazza con gnocco e salumi.