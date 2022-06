Diocesi: Novara, domenica a Cannobio la Festa della famiglia con il pellegrinaggio al santuario della SS. Pietà

In contemporanea con il X Incontro mondiale delle famiglie, la Chiesa di Novara vivrà domenica 26 giugno a Cannobio la Festa diocesana della famiglia. Un’iniziativa organizzata dalla diocesi di Novara in collaborazione con Rinnovamento nello Spirito, Forum delle associazioni familiari e Comunità di Sant’Egidio. “Sarà una giornata di festa – spiegano dalla diocesi – tra spiritualità, spettacolo, animazione e testimonianze”.

Nel V centenario del miracolo della SS. Pietà, Cannobio ospiterà dalle 10.15 i partecipanti che verranno accolti presso il cortile della casa parrocchiale in via alla Canonica. Alle 11, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla presiederà nella collegiata di San Vittore la messa. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, la Festa delle famiglie per il centro storico stand e attività. Alle 16.30, poi, partirà dalla collegiata di San Vittore il pellegrinaggio verso il santuario della SS. Pietà con il passaggio della Porta Santa. La chiusura della giornata è in programma verso le 17.30.