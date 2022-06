Incontro mondiale famiglie: iniziative in Romania a Bucarest, Timișoara, Iași e Oradea. 11 famiglie a Roma

(Foto WMOF22)

Sono dieci le famiglie romene che partecipano all’Incontro mondiale delle famiglie, in corso questi giorni a Roma: venti adulti e diciannove bambini, accompagnati da un sacerdote, don Daniel Bertean. La delegazione romena e guidata dal vescovo di Timișoara, mons. Iosif Csaba Pál, responsabile per la pastorale delle famiglie nella Conferenza episcopale romena. A loro si aggiunge una famiglia di Iași, presente al meeting di Roma insieme all’Azione Cattolica Internazionale. “Sono giornate intense di condivisione sull’esperienza del matrimonio. Mi hanno impressionato tanto le testimonianze che ho sentito. Inoltre, trovo molto interessanti i vari progetti di accompagnamento delle famiglie”, dichiara al Sir Talida Trifoi, che partecipa all’Incontro di Roma insieme al marito – che è sacerdote greco-cattolico – e ai loro tre figli di 12, 10 e 4 anni. In concomitanza con l’Incontro mondiale delle famiglie a Roma, in varie diocesi della Romania sono state organizzate iniziative per le famiglie. Domenica 26 giugno, nelle cattedrali di Bucarest, Iași e Oradea, i vescovi celebreranno una messa solenne insieme alle famiglie delle loro diocesi. In più, sabato 25 giugno sono in programma incontri delle famiglie al monastero dei padri carmelitani di Snagov (Bucarest), all’abbazia di Sâniob (Oradea) e al santuario Maria Radna (Timișoara). Nel programma, testimonianze, atelier, preghiera, condivisione in gruppi piccoli e catechesi sulla famiglia e l’insegnamento di Papa Francesco.