Diocesi: Urbino, oggi pomeriggio per festa del Sacro Cuore processione e messa con mons. Tani

Oggi, venerdì 24 giugno, ricorre la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Nella diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado il programma prevede alle ore 17 il ritrovo dei fedeli in piazza Elisabetta Gonzaga, alle ore 17,30 la partenza della processione verso il santuario del Sacro Cuore di Gesù in Ca’ Staccolo di Urbino. Alle ore 18,30 si terrà la solenne concelebrazione presieduta da mons. Giovanni Tani arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. La santa messa sarà trasmessa in diretta sui canali Facebook e YouTube diocesani.