Diocesi: Lucca, le proposte estive per i giovani, dal pellegrinaggio a Santiago de Compostela ai campi urbani

Esperienze di pace e condivisione tra i popoli, attività di coesione sociale da vivere sul territorio, ma anche momenti per scoprire e coltivare i propri talenti. È questo che gli Uffici pastorali della diocesi di Lucca mettono in circolo su tutto il territorio diocesano, affiancando le già tante proposte delle parrocchie e delle associazioni. C’è il pellegrinaggio dei giovani a Santiago de Compostela dal 25 luglio all’8 agosto per giovani dai 18 ai 35 anni: l’esperienza promossa dalla Pastorale giovanile prevede un cammino di 110 km da Ribeira in Portogallo a Santiago de Compostela in Spagna e a seguire la partecipazione all’evento di pace e speranza denominato Pellegrinaggio europeo della gioventù che si terrà dal 3 al 7 agosto sempre a Santiago, dove si incontreranno tanti giovani da tutta Europa. Per questo pellegrinaggio, cui parteciperà anche l’arcivescovo Paolo Giulietti, ci sono ancora pochi posti disponibili e gli interessati possono contattare i numeri: 328 285 3522, 339 504 1414.

Inoltre, ci sono i campi urbani non residenziali che si terranno a Lucca (28-30 giugno, 12-14 luglio, 30 agosto-1° settembre) e a Castelnuovo Garfagnana (24-26 agosto). Si tratta dell’iniziativa “a Capofitto!” per giovani dai 14 ai 18 anni e per partecipare è necessario contattare lo 0583 430939. Ma gli operatori degli Uffici pastorali si mettono a servizio anche di parrocchie e associazioni per momenti di animazione all’interno di attività estive già programmate, questa idea si chiama “Officina creativa” e per saperne di più è necessario contattare lo 0583 430939. Infine a settembre per i giovanissimi dai 12 ai 14 anni ci sarà l’iniziativa “Scintille” per ascoltare le proprie passioni e fare un po’ di orientamento, non solo scolastico. Info: www.diocesilucca.it.