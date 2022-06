Consiglio europeo: “contenere aumento dei prezzi dell’energia, esaminare introduzione tetti temporanei”

Il Consiglio europeo invita nuovamente la Commissione Ue e i partner internazionali a esaminare “modalità per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia” e la fattibilità “dell’introduzione di tetti temporanei ai prezzi all’importazione”. È quanto emerge dalle conclusioni della seconda giornata di riunioni del Consiglio europeo. “Di fronte all’uso del gas come arma da parte della Russia, il Consiglio europeo invita la Commissione a proseguire con urgenza gli sforzi volti ad assicurare l’approvvigionamento energetico a prezzi accessibili”, si legge. I leader europei esortano la Commissione e il Consiglio ad adottare tutte le misure appropriate per “garantire un coordinamento più stretto in materia di energia tra gli Stati membri”. Il Consiglio ha poi, approvato la proposta per l’adozione dell’euro da parte della Croazia dal 1° gennaio 2023. Rispetto, invece, alle relazioni con i Paesi del Mediterraneo orientale, il Consiglio ha ribadito la “profonda preoccupazione per le ripetute azioni e dichiarazioni recenti della Turchia”. La Turchia “deve rispettare la sovranità e l’integrità territoriale di tutti gli Stati membri dell’Ue”. I leader europei si attendono che il Paese “rispetti pienamente il diritto internazionale, allenti le tensioni nell’interesse della stabilità regionale nel Mediterraneo orientale e promuova relazioni di buon vicinato in modo sostenibile”. Infine, sulla Bielorussia, il Consiglio ribadisce “il diritto democratico del popolo bielorusso a organizzare nuove elezioni libere e regolari”. I leader europei esortano, quindi, le autorità bielorusse a “rispettare i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, a porre fine alla repressione e a liberare i prigionieri politici”.