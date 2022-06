Diocesi: Trento, oggi al santuario di Pinè la Festa delle famiglie con il vescovo Tisi

In contemporanea con il X Incontro mondiale delle famiglie, la Chiesa di Trento vivrà oggi la Festa diocesana delle famiglie. L’appuntamento è per le 17.15 presso il santuario di Montagnaga di Pinè per un momento di preghiera e di festa per le famiglie, alla presenza dell’arcivescovo Lauro Tisi.

In programma una caccia al tesoro itinerante per grandi e piccoli al quale seguirà un momento di animazione musicale. Alle 21 la veglia di preghiera con mons. Tisi presso la conca della Comparsa.

Nel cammino di avvicinamento alla Festa, ricorda la diocesi, le famiglie trentine sono state invitate a raccontarsi in modo multimediale (in particolare con foto e video da postare sui social) per descrivere la concretezza all’amore familiare nelle gioie e nelle fatiche del giorno dopo giorno.