Commissione Ue: 684 milioni dell’iniziativa Marie Sklodowska-Curie per dottorati e post-dottorati. Fondi per ricercatori ucraini

Due nuovi bandi nel contesto dell’iniziativa della Commissione europea “Marie Skłodowska-Curie” (Amsc) sono stati aperti oggi: 427 milioni di euro finanzieranno nuovi programmi di dottorato per ricercatori e scienziati nel mondo accademico e nel settore dell’industria e delle imprese (reti di dottorato Amsc) e 257 milioni di euro per “eccellenti ricercatori post-dottorato”, che desiderano lavorare su progetti di ricerca di frontiera in tutti i campi (borse post-dottorato Amsc). I progetti Marie Skłodowska-Curie sono “essenziali per sostenere programmi di livello mondiale volti a formare la nuova generazione di ricercatori altamente qualificati e per stimolare la collaborazione transnazionale”, ha commentato la commissaria per la ricerca e i giovani Mariya Gabriel. I finanziamenti resi disponibili oggi sono un contributo per sostenere “scambi all’interno del mondo accademico e con il mondo degli affari”. L’Amsc è il principale programma di finanziamento dell’Ue per l’istruzione a livello di dottorato e la formazione post-laurea nel contesto di Orizzonte Europa rivolto a “ricercatori di tutto il mondo, in tutte le fasi della loro carriera e in tutte le discipline”, spiega una nota di Bruxelles, che specifica: “Il programma ha aumentato il suo sostegno ai ricercatori ucraini in modo che possano continuare il loro lavoro accademico”.