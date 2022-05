Orientamento e Formazione: Pou, domani presentazione del corso di “Orientamento per le professioni di aiuto”

“La Forza della fragilità”: è il titolo del corso di “Orientamento per le professioni di aiuto”, promosso dalla Pia Opera Universitaria, che sarà presentato venerdì 13 maggio a Roma, presso la Sala Marconi della Radio Vaticana. Gli obiettivi del corso, si legge in un comunicato stampa degli organizzatori, è “formare una più attiva coscienza delle responsabilità sociali di supporto e sussidiarietà nella formazione dei giovani e nell’assistenza a persone in stato di necessità, secondo le linee guida del pensiero di Papa Francesco”. Destinatari del corso sono associazioni cattoliche, caregiver, psicologi, sacerdoti e tutte le persone impegnate nel Terzo Settore, nei percorsi di riabilitazione, nell’ascolto e nel sostegno di segmenti sociali fragili (donne in stato di disagio, minori, adolescenti, disabili e anziani). Tra le discipline studiate ci sono antropologia religiosa, etica del caregiving, narrazioni di cura, comunicazione sanitaria, normative di assistenza, diritti delle persone fragili, arti terapie riabilitative, audiovisivo e culture visuali. Il corso avrà luogo presso la Rettoria dei SS. Carlo e Ambrogio, (Roma). La partecipazione è gratuita, previa prenotazione fino a esaurimento posti. Lezione inaugurale: venerdì 3 giugno ore 15.

Alla presentazione interverranno: Marcello Gentile, Presidente Pia Opera Universitaria (Pou), Gennaro Colangelo, Coordinatore del Corso, Ugo Di Tullio, Presidente Fondazione Angeletti, padre Pierluigi Giroli, Rettore Basilica SS. Ambrogio e Carlo al Corso, mons. Luigi Mistò, teologo, Flavio Patacca, Relazioni esterne Pou e Rocco Pezzimenti, Filosofo.