Pesca: una delegazione del Parlamento europeo dal 23 maggio in visita a Mazara del Vallo

“Una delegazione ufficiale del Parlamento europeo, composta da deputati appartenenti alla Commissione per la Pesca e da alcuni funzionari si recherà a Mazara del Vallo dal 23 al 25 maggio”. Ad annunciarlo è Pietro Bartolo, eurodeputato siciliano, promotore e organizzatore della missione che si articolerà in una serie di incontri con i rappresentanti e gli operatori della marineria siciliana. “La delegazione di eurodeputati – anticipa l’europarlamentare – visiterà le strutture portuali e della capitaneria di porto, il mercato ittico, la Kasbah e il centro di Capo Granitola, sede di un centro del Cnr per confrontarsi direttamente con chi ogni giorno vive di pesca e di mare e discutere dei problemi e delle prospettive di un settore che in questo momento ha quanto mai bisogno del supporto dell’Unione europea”.

Parteciperanno alla missione sei deputati, tra cui il presidente e il primo vice-presidente della Commissione per la Pesca, il francese Pierre Karleskind e l’olandese Peter Van Dalen, oltre a Rosa D’Amato del Gruppo dei Verdi, Rosanna Conte e Annalisa Tardino del Gruppo ID, e Pietro Bartolo del Gruppo S&D. “Viene tante volte affermato che l’Europa è distante dai pescatori e che spesso non ascolta la voce del settore – dice ancora Bartolo -. Per questo ho deciso di portare una delegazione di deputati sul territorio presso la marineria più grande e importante d’Italia. Il Parlamento europeo – aggiunge – è l’unica istituzione europea direttamente legittimata dai cittadini, è dunque fondamentale che questo rapporto diretto si rafforzi e si alimenti grazie ad iniziative come questa”.

Nel corso della visita la delegazione discuterà dei temi più importanti per la marineria siciliana come il caro carburante, i piani di gestione, il controllo della pesca, i rapporti con il nord Africa e di temi più strutturali come il ricambio generazionale, le condizioni sulle imbarcazioni e lo stato della marineria. “Vorrei infine ringraziare il Comune di Mazara e in particolare il suo Sindaco, Salvatore Quinci per aver accolto subito con grande entusiasmo questa proposta e il cui contributo è stato fondamentale per l’organizzazione della missione”.