Migranti e Rifugiati: Dic. Sviluppo integrale, un percorso in varie lingue con video, sussidi e materiali

Per camminare insieme verso la Giornata mondiale del Migrante e Rifugiato , che si celebrerà domenica 25 settembre 2022, la Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale propone un percorso che inizia con il Messaggio del Papa in cui viene sottolineato come un futuro migliore è possibile solo se realizzato insieme ai più vulnerabili A cadenza mensile, verranno pubblicati sussidi multimediali, materiale informativo e video inediti del Santo Padre utili ad approfondire il tema della Giornata. Nel primo video Papa Francesco approfondisce il sottotema “un futuro da costruire insieme” e ci coinvolge con una domanda diretta. Nel video vi è anche la testimonianza del cardinale Francesco Montenegro che racconta la sua esperienza di vita insieme ai migranti sull’isola di Lampedusa.